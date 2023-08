Canon: Sorry, razem z drukarką sprzedasz hasło do Wi-Fi

Canon przyznał się do błędu. Drukarki po resecie nadal pamiętają hasło Wi-Fi.

Canon poruszył rzadki temat: współczesne drukarki to urządzenia sieciowe i jak wszystkie takie sprzęty, mają one zapisane informacje o sieci. Jeśli sprzedajesz lub wyrzuca z drukarkę, wyczyść jej pamięć. Inaczej dajesz łatwy dostęp do swojej sieci innym.

Canon robi to źle

Canon przyznał się do błędu. Reset ustawień drukarek domowych, biurowych i wielkoformatowych wcale nie wymazuje danych o sieci, jak byśmy się tego spodziewali. W efekcie, jeśli ktoś dostanie w swoje ręce taką drukarkę – na przykład kupi używaną albo będzie ją naprawiać w serwisie – może wydobyć z jej pamięci dane logowania do sieci.

Drukarki Canona przechowują w pamięci identyfikator SSID sieci, hasło, typ zabezpieczeń (WPA, WEP itp.), przypisany adres IP i oczywiście adres Mac. Informacji może być więcej, zależnie od modelu i wymagań, jakie musi spełnić sprzęt.

W przypadku drukarki domowej pewnie nie będzie to ryzyko wysokiego stopnia, choć zdeterminowany cyberprzestępca mógłby próbować przeprowadzić atak na prywatne dane i rodzinne oszczędności. Firmy mają więcej do stracenia, jeśli atakujący przemycą do sieci oprogramowanie szpiegujące, backdoor albo dostaną się do zasobów sieciowych i wykradną pliki.

Muszę zmienić drukarkę. Co teraz?

Canon poinformował, że problem z wymazywaniem danych dotyczy 196 modeli drukarek z serii: E, G, GX, iB, iP, MB, MG, MX, PRO, TR, TS oraz XK.

Canon sugeruje proste rozwiązanie: usuń wszystkie dane, włącz Wi-Fi, a potem usuń dane jeszcze raz. Jeśli to nie zadziała, zajrzyj do instrukcji swojej drukarki i usuń dane sieci ręcznie.

Jeśli masz taką możliwość, zawsze warto trzymać drukarkę i sprzęt IoT w osobnej sieci, odizolowanej od ważnych danych i kluczowych urządzeń. W takiej sytuacji nawet jeśli ktoś włamie się do sieci dla drukarki, nie „przejdzie” tam, gdzie trzymasz formowe dokumenty i inne ważne pliki. Warto też wyłączać funkcje jak drukowanie w chmurze i zdalne zarządzanie, jeśli nie są niezbędne. No i oczywiście na bieżąco aktualizować sprzęt.

