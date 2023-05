Canon też chce w smartfony, szuka partnera

Leica ma Xiaomi, Hasselblad ma OPPO, Zeiss ma vivo. Canon też chce mieć smartfony, na których umieści swoje logo.

Nie sposób mówić o fotografii i nie wspomnieć o firmie Canon. No chyba że mówimy o fotografii mobilnej, w której Canon jest nieobecny. I to się nie podoba kierownictwu.

Przecieki z Chin mówią, że Canon to kolejna ikona fotografii, która szuka partnera wśród producenta smartfonów. Chodzi o to, by wspólnie zaprojektować aparat mobilny, aplikację dla niego, może jakieś specjalne funkcje czy filtry, a następnie przymocować logo Canona do smartfonu.

Napisał(a) o tym na Weibo Digital Chat Station:

Widzieliśmy już sporo takich współprac i różne efekty. Moim zdaniem doskonale wypaliła kolaboracja vivo i Zeiss, której owocem są doskonałe kolory na zdjęciach robionych vivo X80 Pro i vivo X90 Pro. Xiaomi i Leica również wyszli na plus dzięki fenomenalnym filtrom dla Xiaomi 13. OPPO i Hasselblad jeszcze mają trochę do nadrobienia. Z drugiej strony mamy takie niewypały, jak smartfony z logo firmy Kodak…

Canon technologię ma, nie wiadomo komu da

Kto będzie smartfonowym partnerem Canona? Od razu możemy wykluczyć Xiaomi, vivo i OPPO / OnePlus. Raczej odpada też Samsung, a Sony pewnie prędzej zje własne buty, niż wpuści konkurenta na swoje Xperie. Apple pewnie mógłby przyjąć rozwiązania Canona, ale można zapomnieć o tym, że na obudowie iPhone’a znajdzie się cokolwiek poza jabłkiem. Myślę, że Google również zostanie przy „czystym” Androidzie i „czystym” aparacie w Pixelach. Huawei zaś doskonale radzi sobie bez pomocy… gdy mowa o zdjęciach oczywiście.

Kto więc został? Na pewno pomoc przydałaby się Asusowi. O ile Zenfone’y i smartfony ROG są wspaniale skonstruowane, fotograficzne pozostawiają mnóstwo do życzenia. Partnerem Canona może być także realme albo Motorola (Lenovo). Warto przypomnieć, że Motorola współpracowała wcześniej z Zeissem i może ten krok powtórzyć. Honor w nowej odsłonie to na razie wielka niewiadoma. Ninezłym posunięciem byłaby też współpraca z marką Nothing, która próbuje zdetronizować OnePlusa jako marka dla poweruserów.

A Ty na kogo stawiasz?

Ankieta Smartfon z aparatem Canon. Kto go zrobi? Asus Motorola / Lenovo Honor realme Nothing Infinix Inna (napiszę w komentarzu)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Stock Republique / Shutterstock

Źródło tekstu: Digital Chat Station