Ataki na Polaków nie słabną. Operator podał nowe szczegóły

Wśród metod phishingowych w 2024 dominowały fałszywe inwestycje – stanowiły aż 60% wszystkich oszustw, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Linki do fałszywych stron rozpowszechniane były głównie za pomocą reklam w mediach społecznościowych. Drugie najpowszechniejsze oszustwo (około 30%) to fałszywe płatności, w tym popularne oszustwo na kupującego.

W całym ubiegłym roku CyberTarcza zablokowała 305 tysięcy domen phishingowych, podczas gdy rok wcześniej było ich 360 tys. Jak wyjaśniają eksperci z CERT Orange Polska, nie oznacza to jednak mniejszej aktywności przestępców. Jest to efekt masowego wykorzystania blokad typu „wildcard” w 2024 roku. To blokady wszystkich subdomen w obrębie jednej domeny podstawowej.