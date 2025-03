Atak na użytkowników YouTube. Wykorzystują znany mechanizm

Cyberprzestępcy wykorzystują popularność narzędzia Windows Packet Divert (WPD), które może być wykorzystywane do obchodzenia rządowej cenzury i restrykcji dotyczących dostępu do stron internetowych i usług online. Tym razem za cel obrali youtube'owych twórców, którzy pokazują, jak używać tego w praktyce. Obrywają też ich widzowie.

Atak na użytkowników YouTube'a

Jeśli twórca internetowy nie przychyli się do ich prośby, to grożą zgłoszeniem dwóch kolejnych roszczeń, co grozi automatycznym zamknięciem kanału na YouTubie. Z tego powodu większość twórców zgadza się z ich życzeniem. W końcu to tylko dodanie linku.