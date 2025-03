Policja apeluje: to nie powinno się wydarzyć. Rozłączyć się to mało

Oszustwa telefoniczne "na pracownika banku" to już prawdziwa plaga. Powinniśmy być ostrożni i uczyć się na cudzych błędach, tymczasem, w praktyce wygląda to nadal nieco inaczej. Do bielskich policjantów zgłosiła się kobieta, która została zmanipulowana do tego stopnia, że straciła znaczną sumę pieniędzy.