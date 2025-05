Apple najcenniejszą marką świata w 2025 roku – Google i Microsoft na podium

Technologiczni giganci na szczycie

Na drugim miejscu uplasował się Google z wyceną 944 miliardów dolarów (+25% rok do roku), a podium zamyka Microsoft, którego marka jest warta 885 miliardów dolarów (+24%). Tuż za nimi znalazły się Amazon (866 mld USD, wzrost aż o 50%) oraz Nvidia, która dzięki spektakularnemu wzrostowi o 152% osiągnęła wartość 509 miliardów dolarów.

Amerykańska dominacja, europejska porażka i rosnący udział Chin

Ranking Kantar BrandZ pokazuje wyraźną dominację amerykańskich firm – marki ze Stanów Zjednoczonych odpowiadają za 82% łącznej wartości pierwszej setki. Udział marek europejskich spadł do 7%, podczas gdy marki chińskie podwoiły swój udział do 6%. W tegorocznym zestawieniu najszybciej rosnącą marką okazała się Nvidia, która podwoiła swoją wartość w ciągu roku. Wśród debiutantów znalazł się ChatGPT od OpenAI, który od razu wskoczył na 60. miejsce – to najwyższy debiut od czasu wejścia Nvidii w 2021 roku.