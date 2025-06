Apple ma płacone, by został, czyli bogatemu to i byk się ocieli

System zwrotów podatkowych w Kalifornii polega na tym, że firmy odprowadzają 7,25% podatku od sprzedaży , z czego 1% trafia do władz miejskich . Miasta, takie jak Cupertino, mogą następnie przekazywać część tych wpływów z powrotem firmom , aby zachęcić je do pozostania na swoim terenie. Przez lata szczegóły tych rozliczeń nie były jawne – dopiero teraz ujawniono konkretne kwoty.

Co jednak istotne, takie prawo powstało jeszcze w czasach, gdy nie istniały jeszcze pojęcia globalnych rynków i sprzedaży internetowej. Beneficjentami miały być małe, lokalne firmy, które mogą mieć trudności z utrzymaniem swoich biznesów. Apple zdecydowanie do nich nie należy. To doprowadziło do sporu – w 2024 roku stan Kalifornia wtoczył Cupertino sprawę sądową, argumentując, że miasto jest jedynym regionem, który skorzystał na globalnym sukcesie Apple, choć zaangażowane są w to także inne miasta i hrabstwa w Kalifornii. Stan przegrał jednak sprawę, więc obecny układ, korzystny obustronnie dla Cupertino oraz Apple, został zachowany.