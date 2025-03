Zauważyłeś taki problem z wideo na YouTube? Nie jesteś jedyny

YouTube przyznał, że ma błąd

Wiele osób zaczęło zgłaszać podobny problem na forach, m.in. Reddit, narzekając że jakość wideo zaczyna być podobna do tej z 2009 roku. Liczba zgłoszeń na DownDetector też zaczęła wzrastać w ciągu ostatnich 24 godzin.

Niska jakość i buforowanie

YouTube sam potwierdził wystąpienie błędu. Okazało się, że powodował on uruchamianie filmów w niskiej jakości, nawet przy szybkich i niezawodnych połączeniach internetowych. W przypadku kiedy niektóre filmy są przesyłane strumieniowo w rozdzielczości 144p lub 360p, przełączenie na wyższą jakość może powodować, coś co jest zmorą każdego kinomaniaka, czyli buforowanie. Co ciekawe, błędem dotknięte są nie tylko filmy, ale także krótkie filmy Shorts.