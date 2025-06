Koniec blokowania reklam na YouTube. Płać lub płacz

Adblocki pod ostrzałem

Etui TORRAS Ostand Series do Samsung Galaxy S25 Czarny

Etui TORRAS Ostand Series do Samsung Galaxy S25 Czarny

Etui SPIGEN Rugged Armor do Samsung Galaxy A25 5G Czarny Matowy

Etui SPIGEN Rugged Armor do Samsung Galaxy A25 5G Czarny Matowy

W opisanym przez Android Authority przypadku problem dotyczył użytkowników uBlock Origin i AdBlocka. Nie wiadomo, jak długo zabezpieczenia Google będą skuteczne, ale daje to sygnał twórcom adblockerów, aby znowu przechytrzyć amerykańskiego giganta. Warto jednak podkreślić, że wpływy z reklam w dużej mierze trafiają do twórców treści – Google pobiera 45 proc. marży, ale pozostałe 55 proc. wędruje do YouTuberów.