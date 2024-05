Windows 11. Po latach możesz odinstalować ten program

Windows 11 obsłuży archiwa 7z i TAR. To oznacza, że dobrze znany program może stracić znaczenie.

Nie już instalować programu 7-Zip, by dostać się do plików spakowanych w archiwum 7z, ale co z samodzielnym pakowaniem danych? Tu również kultowy program 7-Zip przestanie być potrzebny.

Windows spakuje pliki 7z bez pomocy z zewnątrz

Windows 11 dostanie niebawem możliwość tworzenia archiwów 7z oraz TAR z poziomu Eksploratora plików. Microsoft wprowadził już tę funkcję w wersji testowej Windows 11 KB5037867 Beta. Microsoft opisał szczegóły na swoim blogu i pokazał, gdzie można znaleźć nowe polecenia menu kontekstowego.

Ponadto Windows 11 zyskał natywną obsługę kompresji gzip i bzip2 dla pojedynczych plików i możliwość zmiany wielu parametrów tworzenia archiwów. Wszystkie można będzie przejrzeć i ustawić w nowym oknie pomocnika kompresji.

W tej aktualizacji Microsoft wprowadził też nowe emoji z projektu Emoji 15.1, w tym kiwanie i kręcenie głową oraz przerwany łańcuch. Na jesień pewnie przyda się brązowy grzybek.

Opisane nowości są dostępne dla zapisanych do programu Windows Insider do kanału Beta. Możliwe, że nie są jeszcze w pełni stabilne. Do szerszego grona odbiorców trafią zapewne z jesienną aktualizacją Windowsa 11.

