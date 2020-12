Windows 10: przeglądarki Chromium z lepszą obsługą antywirusa i trybu ciemnego

Nowa aktualizacja silnika Chromium ma sprawić, że korzystające z niego na Windows 10 przeglądarki będą lepiej współpracować z narzędziami antywirusowymi oraz lepiej dopasowywać się do tryb ciemnego systemu.

Jak informuje Bruce Dawson, jeden z inżynierów Google, niektóre z funkcji Chromium mogą nie działać poprawnie na Windows 10 w sytuacji, gdy w systemie działają aktywnie narzędzia antywirusowe. Jednym z przykładów jest blokowanie pobierania plików, można także (rzadziej) natknąć się na brak zapamiętanych haseł. W pierwszym przypadku skanowanie pobieranego pliku odbywa się zarówno przez antywirusa, jak i samo Chromium. Może być to irytujące, jednak od przyszłego roku nie będzie problemu - opracowano nowy mechanizm monitorowania oprogramowania antywirusowego, który zostanie wprowadzony w kolejnych aktualizacjach przeglądarek Chromium.

Z kolei sam Microsoft - we współpracy z Google - dorzucił do kodu silnika poprawki związane z działaniem Chromium przy trybie ciemnym. Ma być lepiej i wyraźniej, zwłaszcza przy przewijaniu stron oraz przyciskach interfejsu. Ponadto pojawią się w Edge wyskakujące okienka do audio i wideo. Ogólnie zmiany zapowiadają się obiecująco i trzymam kciuki, aby wszystko działało sprawnie.

Źródło zdjęć: Windows Latest

Źródło tekstu: Windows Latest