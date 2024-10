Blokujesz reklamy? Za chwilę przestanie to działać

Google przypomina użytkownikom przeglądarki Chrome, że wkrótce niektóre metody blokowania reklam w Internecie przestaną działać.

Google po raz kolejny przypomina użytkownikom przeglądarki Chrome, że blokowanie reklam wkrótce może być trochę trudniejsze. Dlaczego? Ponieważ część rozszerzeń przestanie działać, w tym bardzo popularny uBlock Origin.

Blokowanie reklam przestanie działać?

Komunikat związany jest z obowiązkowym przejściem na Manifest V3. Tymczasem wiele rozszerzeń do przeglądarki, w tym właśnie uBlock Origin, jest zgodnych tylko z dotychczas obowiązującym Manifest V2. Dlatego też Google będzie systematycznie wyłączać tego typu wtyczki, a tym samym przestaną one działać.

Aby lepiej chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, Chrome i Chrome Web Store wymagają aktualizacji rozszerzeń do nowych wymagań. W związku z tym Chrome może wyłączyć rozszerzenia, które nie spełniają tych wymagań.

- brzmi komunikat Google.

Co prawda istnieją blokery reklam, które są zgodne z Manifest V3, w tym uBlock Origin Lite, ale sam jego twórca twierdzi, że nie jest on aż tak skuteczny, jak pierwotna wersja. MV3 przyprawił deweloperów o niezły ból głowy, ponieważ wprowadza liczne ograniczenia i wymogi, które dotyczą między innymi wpływania na to, co wyświetlane jest na stronach internetowych. Z tego powodu blokowanie reklam jest trudniejsze.

Google początkowo będzie wyłączał rozszerzenia, które nie są zgodne z Manifest V2, ale da się je ponownie włączyć. Taka sytuacja ma trwać do czerwca 2025 roku, kiedy to wszystkie tego typu wtyczki zostaną zablokowane na stałe.

Zobacz: Pułapka na Gmail. Rutynowa czynność może zmienić się w dramat

Zobacz: Huawei żegna się z Androidem. Na dobre

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BINK0NTAN / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer