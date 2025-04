Kolejna blokada TikToka już 5 kwietnia, ale Trump ma swój plan

Zgodnie z amerykańskim prawem, wprowadzonym jeszcze za rządów Joe Bidena, właściciel TikToka, firma ByteDance musi sprzedać swoje udziały w popularnej aplikacji, albo ta zostanie w USA zablokowana. Do takiej blokady już raz doszło. Jednak po dosłownie kilku godzinach, prezydent Donald Trump zdecydował na przedłużenie okresu, w którym ByteDance ma czas na sprzedaż aplikacji.

W ostatniej rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, Trump zapowiedział, że do transakcji dojdzie jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu. To dosyć mocne stwierdzenie, ponieważ jeszcze kilka dni wcześniej, prezydent sugerował, że może przedłużyć okres ochronny. Teraz ze znaną mu pewnością siebie zapowiedział finalizację umowy.