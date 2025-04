Strava przejmuje konkurenta. Co się zmieni w aplikacji?

Runna to nadal nowość na rynku aplikacji fitness. Powstała w 2021 roku oferując plany treningowe dla biegaczy. Skupiła się na przygotowaniach zainteresowanych do biegów na 5, 10 kilometrów oraz maratonów i półmaratonów. W ostatnich latach Runna zebrała ponad 6 milionów dolarów finansowania na dalszy rozwój swojej oferty, w oparciu o zaawansowane modele sztucznej inteligencji.

Strava, to z kolei jedna z najbardziej popularnych aplikacji dla biegaczy i kolarzy na świecie. Do tej pory nie oferowała jednak zbyt ciekawych rozwiązań jeśli chodzi właśnie o plany treningowe. Wygląda więc na to, że przejęcie Runna to doskonały krok. Po połączeniu ofert obu aplikacji ich oferta będzie kompletna.