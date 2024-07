Na muzyce i podcastach da się zarobić. Rekordowe wyniki zwalają z nóg

Nieustannie drożeje, ale wprowadza nowości oraz stawia na jakość. I to się jak widać opłaca. Spotify właśnie udowodnił wszystkim, że da się dobrze zarobić na muzyce.

Spotify wystrzelił w górę

Brytyjski Financial Times podał najnowsze wyniki finansowe Spotify. Okazuje się, że najpopularniejsza platforma do słuchania muzyki oraz podcastów "umie" w zarabianie pieniędzy. Co więcej, mimo kilkukrotnych podwyżek swoich abonamentów, radzi sobie w tym więcej niż dobrze. Dzięki rekordowemu zyskowi kwartalnemu notowania szwedzkiej firmy na giełdzie zanotowały 14% wzrost. Taki wynik jest w stanie rozpalić wyobraźnię inwestorów.

Milionowe zyski platformy do słuchania muzyki

Idąc dalej za Financial Times, Spotify w okresie kwiecień-czerwiec, odnotował zysk netto w wysokości 274 milionów euro, przy przychodach na poziomie 3,8 miliardów euro. Liczba płatnych subskrypcji wzrosła o 12 procent i osiągnęła liczbę 246 milionów abonentów. Przychody od nich wzrosły, bowiem Spotify podniósł ceny w ostatnim czasie. Przypomijmy, że dwukrotnie podrożał w USA, w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Jak widać, nie zniechęciło to użytkowników. Z platformy miesięcznie korzysta 626 milionów osób.

Źródło zdjęć: Safwan Abd Rahman / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Spotify, Financial Times