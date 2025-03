One UI 8.0 zamiast 7.1? Samsung może zaskoczyć użytkowników

Samsung rezygnuje z One UI 7.1 i 7.1.1?

Według typera Ice Universe, znanego źródła przecieków technologicznych, po One UI 7.0 następną dużą aktualizacją będzie One UI 8.0. Wcześniejsze informacje sugerowały, że Samsung wypuści One UI 7.1 oraz 7.1.1 w 2025 roku, jednak opóźnienia w rozwoju One UI 7.0 najwyraźniej wymusiły zmianę planów.