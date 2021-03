Pokemon Go w wersji VR? Microsoft zaprezentował nowe demo

Microsoft i Niantic zaprezentowały nową wersję Pokemon Go dla gogli HoloLens, dzięki której Pikachu i spółka są dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Nowa wersja Pokemon Go została zaprezentowana jako demo technologiczne podczas konferencji prasowej poświęconej Microsoft Mesh, czyli platformie Microsoftu przeznaczonej dla developerów tworzących aplikacje rzeczywistości mieszanej. Na krótkim filmiku John Hanke, CEO Niantic, pokazał nam, jak nam jak popularny tytuł mógłby wyglądać w wersji dla gogli HoloLens 2. I trzeba przyznać, to co zobaczyliśmy, powinno przypaść do gustu fanom oryginalnej aplikacji. Pokemony miałyby się pojawiać nie tylko na ekranie smartfona, ale poruszać się wokół nas i być dosłownie na wyciągnięcie ręki. Interesująco wygląda także wirtualny interfejs rodem z Raportu Mniejszości.

Szkoda tylko, że jak na razie mamy do czynienia wyłącznie z demem technologicznym, a nie produktem dla konsumentów - co zresztą podczas prezentacji podkreślono kilkukrotnie. Ale kto wie? Niejeden ciekawy projekt zaczął swoje życie właśnie w ten sposób, zanim trafił na rynek w wersji dla szerszego grona odbiorców. Może podobny los czeka także Pokemon Go w wersji dla rzeczywistości mieszanej lub wirtualnej. Patrząc na pozytywny odbiór, z którym spotkała się prezentacja, z pewnością wiele osób bardzo by ten fakt ucieszył.

Źródło zdjęć: Niantic

Źródło tekstu: Niantic, The Verge