Outlook - Microsoft wprowadza szereg nowych funkcji na każdej platformie

Microsoft ogłosił wprowadzenie nowych funkcji do Outlooka. Dotyczą one wszystkich platform, na których można z niego korzystać. Zmiany dotyczą takich aspektów, jak spotkania, zarządzanie e-mailami oraz produktywność. A konkretnie?

Pierwszą wartą uwagi nowością jest zmiana w tworzeniu spotkań. Zauważą ją zwłaszcza użytkownicy Outlooka na systemie Android. Wprowadza ona pełne informacje na temat plików i e-maili związanych z tematem spotkania, co pozwoli lepiej się do niego przygotować. W edycji sieciowej będzie można zobaczyć szczegóły spotkania bezpośrednio z poziomu wiadomości, a także podjąć akcje takie, jak zmiana informacji na jego temat. W wersji mobilnej pojawia się możliwość dołączenia za pomocą jednego kliknięcia do spotkań odbywających się na platformach firm trzecich, jak Zoom czy WebEx.

Kolejna zmiana dotyczy sekcji "Mój dzień", w której pojawiają się nowe opcje zarządzania czasem, w tym możliwość dodawania kalendarzy oraz konto z innych miejsc. Ma to pomóc w sprawnej organizacji dnia roboczego, a także zredukować do minimum ryzyko zapomnienia o ważnych rzeczach do zrobienia.

Zobacz też: Spaces to nowa funkcja do programu Microsoft Outlook

Jeśli chodzi o same maile, pojawia się opcja "Wyślij później", umożliwiająca precyzyjne nastawienie godziny wysłania wiadomości. Dla użytkowników biznesowych nie jest to nowość - mają ją już od miesiąca, ale teraz dostęp do niej ma każdy. Pojawia się w ich również możliwość dodania maila do listy zadań.