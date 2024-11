OLX wprowadza nowy regulamin. Oto najważniejsze zmiany

Popularny portal aukcyjny OLX właśnie wprowadza istotne zmiany do regulaminu. Obejmą one wiele dziedzin, w tym ogłoszenia pracy, usuwanie kont, przesyłki OLX i inne.

Ogłoszenia o pracę praca, przesyłki OLX i darmowe ogłoszenia ulegną zmianie

OLX zmienia regulamin, a nowości wejdą w życie 16 grudnia 2024 r.

Po pierwsze zmienia się sposób wystawiania ogłoszeń w kategorii Praca. Od teraz platforma będzie pozwalała na podanie innego miejsca pracy od tego w lokalizacji, pod warunkiem, że nie różni ich odległość większa niż 50 km.

Oprócz tego OLX wydłuża okres usuwania nieaktywnych kont. Do tej pory kasowane one były po 24 miesiącach braku aktywności - teraz ten czas wydłużył się do 36 miesięcy.

Poza tym teraz będzie można sprzedawać z jednego konta ten sam przedmiot, w kategoriach płatnych i limitowanych, przy czym musi on być wystawiony w innych lokalizacjach.

Bardzo istotna zmiana obejmuje przesyłki OLX, które staną się teraz obowiązkowe w określonych kategoriach (firma nie podała jeszcze, w jakich).

Oprócz tego, jeśli chcesz wystawiać przedmioty w kategoriach: Rolnictwo -> Części do maszyn rolniczych oraz Opony rolnicze jako użytkownik biznesowy i profesjonalny, to stracisz możliwość publikowania ogłoszeń w tych kategoriach za darmo. Do tej pory tego typu konta miały jedno bezpłatne ogłoszenie w tej kategorii, teraz ten przywilej stracą.

