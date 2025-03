Nowości w iOS 19. Oto, co wkrótce otrzyma Twój iPhone

iOS 19 ukaże się w przybliżeniu za trzy miesiące (od daty publikacji), tymczasem pojawiły się przecieki z informacjami o funkcjach, jakie Apple ma wprowadzić dla iPhone'ów. Pochodzą one z kanału Front Page Tech, gdzie prowadzący Jon Prosser pokazywał nowe przezroczyste menu dla sterowania kamerą, które przypomina visionOS (system dla Apple Vision Pro).

Ponadto Apple poszerzył wizjer (obszar podglądu) w porównaniu do iOS 18, a dolne menu zostało podzielone na kategorie: Zdjęcia i Wideo. Inną zmianą jest wprowadzenie opcji dla nagrywania obrazu z efektem 3D, jak również timer. Według nagrania z YouTube możliwość zmiany rozdzielczości wideo oraz klatkażu pojawia się na górze ekranu.

Drugą dużą zmianą jest odnowiona wersja Siri, która będzie bardziej konwersacyjna i przypominała w interakcjach ChatGPT. Według znanego informatora w tematyce Apple, Marka Gurmana z Bloomberga, Siri będzie używać bardziej zaawansowanych modeli językowych przez co poradzi sobie z trudniejszymi komendami użytkowników.

Apple prawdopodobnie zademonstruje demo nowej Siri w trakcie specjalnego wydarzenia poświęconego iOS 19. Natomiast Gurman sugeruje, że funkcja ta nie trafi do użytkowników aż do wiosny 2026 roku - przez co można wywnioskować, że trafi dopiero w iOS 19.4 w okolicach marca lub kwietnia 2026 r.

Warto podkreślić, że w przypadku iOS 19 nowe funkcje mają być (a przynajmniej tak się spekuluje) będą akurat wprowadzane falami od iOS 19.1 do 19.4. Według francuskiej strony iPhoneSoft.fr, iOS 19 będzie dostępny dla każdego modelu obsługującego iOS 18, a więc cała rodzina iPhone 16 z najnowszych, a iPhone SE 2. generacji, iPhone XR, XS i XS Max - z najstarszych (i wszystko pomiędzy).

iOS 19 ma ukazać się prawdopodobnie we wrześniu 2025 r., podczas gdy beta powinna trafić do testerów w czerwcu 2025 r.