Mozilla zawiesza usługę Firefox Send. Powód? Dystrybucja malware

Firefox Send to usługa Mozilli,pozwalająca na bezpieczne przesyłanie plików. Choć założenia były świetne, szybko okazało się, że korzystają z tego cyberprzestępcy, dlatego jej działalność została tymczasowo zawieszona.

Firefox Send to usługa udostępniona dla użytkowników przeglądarki Firefox. Umożliwiała jak dotąd przesyłanie plików mających nawet do 2,5 GB wielkości. Były one szyfrowane, a po wysłaniu generowany był odnośnik do udostępnienia odbiorcy. Czyli rozwiązanie bardzo podobne do Dysku Google lub OneDrive. Dodatkowo można było ustawiać hasło i określać czas wygaśnięcia linku dla każdego udostępnianego pliku. Nie powiem, było to rozwiązanie bardzo praktyczne, jednak jakoś dziwnie nie przyjęło się globalnie. W dodatku zaczęli z niego korzystać cyberprzestępcy w celu rozsyłania szkodników - zwłaszcza malware. Dlatego Mozilla nie miała wyjścia i tymczasowo zawiesiła działanie Firefox Send.

Oficjalnie usługa została zawieszona celem wprowadzenia usprawnień mających na celu ulepszenie jej działania. Dopiero redaktorzy serwisu ZDNet dotarli do informacji o rozprowadzaniu za jej pomocą wirusów, w tym służących do wykradania danych finansowych oraz przeprowadzania akcji ransomware. Jak się okazało, wprowadzone przez Mozillę zabezpieczenia antywirusowe nie były wystarczająco dobre, aby wyłapywać takie kwiatki. Zawieszenie działania usługi to okres, w którym deweloperzy zajmą się tym aspektem, aby sytuacja taka nie miała więcej miejsca.

Kiedy użytkownicy przeglądarkibędą znowu mogli korzystać z tej usługi? Jak na razie nie wiadomo, pozostaje więc cierpliwie czekać, a w tym czasie korzystać z innych sposobów na udostępnianie plików.