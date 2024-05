Windows popsuty. Tysiące nie mogą pracować zdalnie

Microsoft przygotował paczkę aktualizacji dla systemów Windows 11 i Windows 10. Tradycyjnie w ostatni wtorek miesiąca wysłał ją w świat. Sporo osób ma przez to problemy, bo ważna funkcja przestała działać.

Microsoft popsuł ważną część systemu

Aktualizacja systemów Windows 11 (KB5036893) i Windows 10 (KB5036892) uszkodziła funkcję, z której korzysta duża część pracowników zdalnych – VPN, czyli możliwość połączenia się z wirtualną, prywatną siecią. Jeśli więc planowałeś popracować w czasie majówkowego wyjazdu, ale nie możesz dostać się do firmowej sieci, wiesz już dlaczego. Przy tym warto zaznaczyć, że błąd nie występuje na wszystkich komputerach, ale zgłasza go sporo użytkowników.

Microsoft przyjął do wiadomości informacje o błędzie, ale nie podał szczegółów. Mamy za to poradnik dla osób, którym potrzebny jest działający VPN. Microsoft odsyła do aplikacji systemowej „Uzyskaj pomoc”, ale nie wygląda ona na szczególnie pomocną w tej sytuacji. Innego obejścia na razie nie ma. Można jedynie odinstalować problematyczną poprawkę samodzielnie i wstrzymać aktualizacje w ustawieniach.

Pozostaje czekać na kolejną łatkę. Microsoft już zapowiedział jej wydanie, ale nie podaje terminu.

Problem dotyczy także użytkowników systemu Windows Server, wersji od 2008 do 2022.

