Microsoft Edge 87 - co nowego w przeglądarce Microsoftu?

Dzisiaj globalnie rozpowszechniona została najnowsza edycja przeglądarki Edge. Co nowego przynosi użytkownikom? Wiemy już wszystko!

Najnowsza edycja Edge nosi numer 87.0.664.41. Możesz zaktualizować do niej swoją przeglądarkę, wchodząc w ustawienia i kierując się do działu Pomoc i opinia, a następnie wybierając Microsoft Edge - Informacje. Ponieważ sezon świąteczny mamy za pasem, dodano tu funkcje związane z zakupami oraz wykorzystaniem kuponów zniżkowych. A konkretnie - możliwość wyszukania najlepszych cen oraz znalezienia wspomnianych kuponów. Niestety - nie wiemy, czy będzie to działać również w naszym rejonie. Póki co podczas szukania produktów żadnych zmian związanych z polskimi sklepami oraz wyszukiwaniami nie widzę. Być może zmieni się to na dniach.

Co jeszcze nowego umieszczono w tym wydaniu? Od niego w trybie edycji PDF można będzie korzystać z klawiatury w celu podkreślenia wybranych fragmentów tekstu oraz dodano nowe opcje związane z drukowaniem dokumentów, w tym wybór dwustronnego. Kiosk ma od teraz domyślnie włączony tryb prywatny, co ma na celu ochronę danych użytkowników - można wybrać w ustawieniach ich kasowanie przy zamykaniu, kasowanie pobranych plików, a nawet reset do ustawień początkowych po wyznaczonym czasie.

Bardziej zaawansowanych użytkowników zainteresuje fakt, że opcja ClickOnce również będzie od tego wydania włączona domyślnie. Jest to technologia umożliwiająca tworzenie aktualizacji aplikacji dla systemu Windows, które mogą być instalowane i uruchamiane podczas działań użytkowników. Pojawia się także nowa zakładka dla korporacji, która umożliwia stworzenie własnego zestawu treści związanych z pracą i może łączyć się z usługami Microsoft 365. Nie zabrakło także kilka poprawek bezpieczeństwa w tle.

Podsumowując: rewolucji nie ma, a przeciętnego użytkownika zainteresują przede wszystkim elementy związane z zakupami.

