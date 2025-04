Apple Intelligence nie działa na Facebooku czy Instagramie? To celowa blokada Mety

Gdzie zniknęła pomoc AI Apple'a?

Użytkownicy iPhone'ów, korzystający na co dzień z Facebooka, Instagrama, Messengera, Threads czy WhatsAppa, mogli zauważyć, że opcja wywołania Narzędzi do Pisania Apple Intelligence nie pojawia się w polach tekstowych tych aplikacji. Uniemożliwia to skorzystanie z AI giganta z Cupertino do wygenerowania treści (np. posta czy odpowiedzi) oraz – co może być równie irytujące – do przeanalizowania i poprawienia już napisanego tekstu pod kątem gramatyki, stylu czy tonu wypowiedzi.