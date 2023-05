Mapy Google z nową funkcją. Ułatwi życie wielu osobom

Mapy Google wprowadzają nową funkcję. Od teraz będą wyświetlać informacje czy dane miejsce jest dostosowane do osób na wózków inwalidzkich w ponad 40 milionach miejsc na całym świecie.

Funkcja „Dostępne miejsce” w Mapach Google była jedną z opcji w aplikacji, z której użytkownicy mogli dobrowolnie korzystać od 2020 roku. Pomagała ona zidentyfikować, które z miejsc w danej lokalizacji, mają wejścia dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Teraz ikona pokazująca wyposażenie danego miejsca w wejście odpowiednie dla osób poruszających się na wózkach, będzie widoczna dla każdego użytkownika. Poszukując danej lokalizacji na całym świecie, pojawi się możliwość sprawdzenia czy jest ono przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Nowa funkcja dotyczyć ma środków transportu publicznego, w tym kluczowych miejsc takich jak dworce PKP czy przystanki autobusowe umieszczone na wiaduktach, restauracji, obiektów publicznych czy sklepów. Rozwiązanie to może pomóc osobom poruszającym się na wózkach, we wcześniejszym zaplanowaniu podróży i wybraniu takiej trasy, by była ona jak najkorzystniejsza i najłatwiejsza w pokonaniu.

Jeśli dana firma, sklep czy restauracja posiada jedynie schody jako możliwe wejście, nie jest wyposażona w windę lub ruchome platformy, przy nazwie danego miejsca zobaczymy przekreśloną ikonę.

Na świecie żyje ponad miliard osób niepełnosprawnych, teraz będą oni mieli możliwość nie tylko wyszukiwania idealnych miejsc do zwiedzania lub robienia zakupów, ale też będą mieli możliwość dodawania tych informacji na mapach, tak by pomóc innym. Po zauważeniu braku informacji na temat dostosowania danego miejsca, można je dodać poprzez zakładkę „Informacje”, a następnie klikając opcję „Edytuj funkcje” w systemie Android a w iOS wybierając „Zaktualizuj to miejsce”.

Funkcja Google Maps może okazać się też przydatna dla rodziców, którzy przemieszczają się lub robią zakupy z dzieckiem, które porusza się jeszcze w wózeczku lub podróżnikom dźwigającym niekiedy bardzo ciężkie walizki, które niełatwo wnieść po schodach.

Dodatkowo Google Maps wprowadza funkcję zamiany tekstu na mowę poprzez Wear OS 4, zwiększając dostępność aplikacji dla osób z dysleksją, obcokrajowców dopiero uczących się języka w danym państwie i ludzi z dysortografią, ułatwiając dostęp do wcześniej odwiedzanych stron internetowych nawet gdy wpisywane są lokalizacje z błędami ortograficznymi.

