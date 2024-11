Korzystasz często z TikToka? Na pewno docenisz tę nową funkcję

TikTok jest niezwykle popularną platformą społecznościową. Praktycznie nierozłączną jej częścią jest muzyka, która okrasza filmiki. Spotify i TikTok wprowadzili właśnie nowe funkcje, która znacznie ułatwią życie.

Dzielenie się muzyką stało się prostsze

Spotify oraz TikTok otrzymały szereg nowych funkcji, które pozwolą w prostszy i szybszy sposób udostępniać muzykę. Z jednej strony Spotify uruchomiło integrację z TikTokiem dzięki której można dzielić się muzyką na TikToku bezpośrednio z aplikacji muzycznej. Alternatywnie, gdy korzystamy z TikToka, możemy posłużyć się funkcją zielonego ekranu albo trybem zdjęć aby osadzać treści ze Spotify, a także wysyłać je przez wiadomości prywatne.

Z kolei TikTok wprowadził integrację nie tylko ze Spotify, ale i Apple Music. W jej ramach można udostępniać piosenki, albumy, playlisty, wraz z funkcjonalnym linkiem prowadzącym do platformy do streamingu muzyki. Z kolei dodatkowo użytkownicy Spotify mogą zapisywać piosenki z Instagrama do biblioteki Spotify jednym tapnięciem.

TikTok jest platformą, która kreuje trendy muzyczne, a wytwórnie płytowe często wysilają się, jak w kreatywny sposób stworzyć virale, aby wypromować piosenki. Niektórzy artyści jednak nie pozwalają na udostępnianie swojej muzyki na TikToku - między innymi Taylor Swift czy ABBA, ze względu na ich zdaniem niskie tantiemy, zagrożenie ze strony deepfake'ów AI i innych.

