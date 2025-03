Kalendarz Google ma nową funkcję. Mała, a tak dużo ułatwi

Google ogłosiło, że dzięki Gemini będziemy mogli teraz dodać wydarzenie do Kalendarza Google bezpośrednio z wiadomości e-mail w Gmailu . Ma to działać na takiej zasadzie, że Gemini automatycznie wykryje "treść związaną z kalendarzem" w naszych wiadomościach e-mail.

O tym, że będziemy mogli skorzystać z tej funkcji zorientujemy się po tym, jak pojawi się u nas przycisk "Dodaj do kalendarza". Po kliknięciu go, panel boczny wyświetli potwierdzenie. To nic innego jak dodatek do możliwości zapytania Gemini o rzeczy w Kalendarzu Google, z którego możemy korzystać w Gmailu od listopada 2024.