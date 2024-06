Google dużo ryzykuje wprowadzając AI do wyników wyszukiwania

Google może dużo zyskać dzięki swoim rozwiązaniom AI, ale integracja treści generowanych przez AI z wyszukiwarką Google'a niesie wielkie ryzyko dla repudacji firmy.

Google da Ci odpowiedź na wszystko, nawet jeśli będą to bzdury

Integracja nowych funkcji AI przez Google'a natychmiast spowodowała różnorodne problemy z nieprawidłowymi odpowiedziami, od absurdalnych po potencjalnie niebezpieczne. W skrócie, czego Google nie wie, to AI sobie wymyśli.

Większość funkcji AI w kluczowych produktach była dotąd traktowana jako dodatkowe udogodnienia. Jednak umieszczając odpowiedzi generowane przez AI na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania, Google sygnalizuje swoje zamiary, nawet kosztem integralności swojego najważniejszego produktu.

Google teraz sam odpowiada, zamiast podsunąć link do publikacji

Wcześniej wyniki wyszukiwania Google pokazywały linki do informacji, kierując użytkowników do stron i podsumowań treści innych osób. Teraz, generatywna AI w wyszukiwarce nie tylko prezentuje informacje, ale także je podsumowuje i potencjalnie redaguje. Efekty tych luźnych interpretacji rzeczywistości bywają mylące czy wręcz niebezpieczne dla odbiorcy. Po wprowadzeniu AI Overviews (od kilku tygodni dostępne w USA) Google został zmuszony do wprowadzenia zmian, aby poprawić wyniki i wyjaśnić źródła rażąco błędnych podsumowań.

Jak się okazało, sztuczna inteligencja Google'a potrafiła karmić się pojedynczymi komentarzami z Reddita i brała je za pewnik. Równie dobrze można było traktować wypowiedzi na grupach Facebooka jako jakąś prawdę objawioną. Tymczasem nie rozmawiamy tutaj o jakimś małym projekcie, tylko o wyszukiwarce, która jest odwiedzana ponad 80 miliardów razy rocznie i posiada ponad 90% udziału w rynku.

Chociaż stale rośnie popularność Gemini i ChatGPT ich wpływ na ludzkość jest o wiele mniejszy niż Google'a. Każde potknięcie związane z halucynacjami sztucznej inteligencji Google'a to ryzyko szybkiego rozprzestrzenienia się informacji i utraty wiarygodności wyszukiwarkowego giganta. Decyzje amerykańskiej firmy mogą przy tym zaszkodzić nie tylko jej samej, ale też zaszkodzić globalnie rozwiązaniom opartym na generatywnym AI.

Źródło zdjęć: Shutterstock - Thaspol Sangsee

Źródło tekstu: xda developers, oprac. wł