Google Chrome z nową funkcją. Wysyła Twoje dane

Bezpieczniejszy Google Chrome

Co ważne, w przypadku korzystania z rozszerzonej ochrony dane przeglądania są wysyłane do Google'a, o czym firma jasno informuje. Co jeszcze ważniejsze, nowa funkcja jest domyślnie wyłączona zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych z Androidem oraz iOS. Jeśli chcecie z niej korzystać, to musicie ją włączyć w ustawieniach bezpieczeństwa.