Gmail z genialną nowością. Szkoda tylko, że trzeba zapłacić

To wielka zmiana dla użytkowników poczty Gmail. Za sprawą Gemini, e-maile napiszą się same i to z sensem.

Google miał Smart Reply jeszcze w 2017 roku

Smart Reply było przedsmakiem idącej rewolucji. Jeszcze w 2017 roku funkcja ta, wykorzystując uczenie maszynowe, sugerowała trzy szybkie odpowiedzi na e-maile, na podstawie ich treści. Jednak odpowiedzi typu „Brzmi dobrze!” czy „Tak, pracuję nad tym” były dalekie od docelowej wizji Google'a.

7 lat później Google ogłasza nową funkcję Gmaila opartą na Gemini – kontekstowe inteligentne odpowiedzi, które zaoferują bardziej szczegółowe odpowiedzi, aby w pełni oddać intencję użytkownika.

Z radością ogłaszamy nową funkcję Gemini w Gmailu — kontekstowe inteligentne odpowiedzi, które zaoferują bardziej szczegółowe odpowiedzi, aby w pełni oddać intencję Twojej wiadomości.

- napisał Google w komunikacie

Jak to działa i dla kogo będzie dostępne

Po rozpoczęciu odpowiadania na e-mail, użytkownicy zobaczą kilka opcji odpowiedzi na dole ekranu, które uwzględniają pełną treść wątku e-mail. Po najechaniu na każdą z odpowiedzi użytkownik może szybko zapoznać się z jej treścią, wybrać tę, która najlepiej pasuje do sytuacji, a następnie ją edytować lub od razu wysłać.

Nowa funkcja nie zadziała bez aktywnej opcji „Inteligentne funkcje i personalizacja”. Jej stopniowe wdrożenie ruszyło 26 września, a maksymalny czas pojawienia się usługi to 15 dni. By jednak uzyskać nowe, oparte na sztucznej inteligencji sugestie konieczne jest wykupienie jednego z dodatków:

- Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium,

- Google One AI Premium.

Po wdrożeniu nowość Google'a będzie dostępna zarówno w aplikacji webowej poczty, jak i w aplikacji mobilnej, zarówno dla Androida, jak i na iPhone'y.

