Duolingo idzie jak przecinak. Będzie jeszcze atrakcyjniejsze

Przedstawiciele firmy zaprezentowali właśnie swoje plany na ten rok. Spodziewają się przychodu w wysokości 978 milionów dolarów. To o ponad 10 milionów więcej niż w 2024 roku, który Duolingo zakończyło z przychodem wysokości 965 milionów. Taki plan spodobał się inwestorom. Ceny akcji firmy skoczyły wczoraj o 4%.

Duolingo oferuje użytkownikom na całym świecie możliwość nauki języków w wersji freemium. Podstawowy dostęp do aplikacji jest darmowy. Na użytkownikach korzystających z tej wersji firma zarabia serwując im reklamy. Dodatkowo w aplikacji znajdziemy dwa modele premium - Super i Max. Super pozwala na rozszerzenie darmowej wersji oraz pozbycie się reklam. Wersja Max to natomiast opcja nauki przez wideorozmowy wspierana przez sztuczną inteligencję. Jej rozwój to dla firmy główna inwestycja w ostatnich miesiącach.