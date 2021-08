Nie koduj, dyktuj. OpenAI tłumaczy angielski na język programowania

Projekt OpenAI pracuje nad sztuczną inteligencją, która znacznie ułatwi pracę programistów. Zamiast pisać linie kodu i narażać się na pogoń za nieuchwytnymi błędami, będą mogli powiedzieć lub napisać maszynie, co ma teraz zrobić… po angielsku.

Model sztucznej inteligencji, który się tym zajmuje, to Codex. Przedsmak korzystania z tego narzędzia dostali już użytkownicy GitHub Copilot – modelu pomagającego dobrać fragmenty kodu z ogromnego repozytorium. W międzyczasie Codex został ulepszony, a wybrani programiści uzyskali dostęp do bety. Już dzielą się pierwszymi wrażeniami.

Codex to potomek modelu GPT-3 do przetwarzania języków, ale był trenowany na programach komputerowych, a nie na dziełach pisanych. To dzięki temu jest w stanie uzupełniać linie kodu czy podsuwać całe funkcje, wykonujące określone zadanie. Początkowo było to narzędzie tylko dla programistów, ale pojawiło się API pozwalające tłumaczyć na kod polecenia wydane po angielsku. Dzięki temu także osoba, która koduje słabo, może łatwo przekuć swój pomysł na grę bądź aplikację webową.

W końcu programowanie to sposób myślenia – dzielenie złożonego problemu na malutkie zadania. To może zrobić każdy, nawet jeśli nie zna dobrze żadnego języka. Codex da programistom więcej czasu na myślenie, bo nie będą musieli spędzać godzin na żmudnym opisywaniu tego, co można powiedzieć jednym zdaniem.

Przykład? Proszę bardzo: Gdy statek zostanie kliknięty, niech wyświetli biały napis i przyspieszy czterokrotnie na ćwierć sekundy. Codex napisze kod dla tego zdarzenia w kilka sekund. Programista na pewno nie zrobi tego tak szybko.

Oczywiście nie zawsze jest tak różowo i czasem trzeba przebudować zdanie kilka razy.

Codex doskonale posługuje się Pythonem. Ponadto jest w stanie używać kilkunastu języków, w tym JavaSciptu, Perla, Go, PHP, Ruby czy Swifta.

OpenAI źle traktuje programistów?

Narzędzie może budzić zachwyt, ale budzi też krytykę. Rzecz w tym, że model jest trenowany na dostępnym w sieci kodzie z projektów Open Source. Programistom wcale się to nie podoba. Copilot na GitHubie podsuwa fragmenty kodu napisane przez innych, Co gorsza, efekty pracy dostępne na otwartych licencjach będą używane, by zyskały jednostki tworzące programy komercyjne. Zresztą otwarte źródła z założenia mają przynosić zyski raczej pojedynczym osobom i organizacjom pożytku publicznego, a nie przedsiębiorstwom.

Codex może robić to samo. CTO OpenAI Greg Brockman jest tego świadomy. W wywiadach podkreśla, że nadchodzi nowy poziom programowania, ta debata jest potrzebna i jak najbardziej na miejscu. OpenAI obiecuje słuchać argumentów środowiska Open Source i ewentualnie dostosować się do jego wymagań. Jednocześnie podkreśla, że zyski ze stosowania sztucznej inteligencji przez ogół programistów z pewnością przewyższą straty tej grupy.

Jedno jest pewne. Codex i podobne narzędzia mogą zmienić pracę programistów i całą ekonomię z tym związaną. To może być lekarstwo na niedobory na rynku pracy.

