Google Chrome odsłania karty. Ujawni swój wstydliwy sekret

Google Chrome słynie z tego, że potrafi zużywać dużo pamięci RAM. Dopóki nie wpływa to na wydajność całego komputera, to nie ma w tym nic złego. Pamięć istnieje po to, aby była używana, a nie leżała odłogiem. Jednak czasami nawet Chrome przesadza. Co wtedy zrobić? Z pomocą przychodzi nowa funkcja.

Jeśli macie problem z wysokim zużyciem pamięci RAM przez przeglądarkę Google Chrome, to w testowej wersji programu pojawiła się ciekawa funkcja, która może wiele ułatwić. Pozwala ona bezpośrednio na pasku z poszczególnymi zakładkami sprawdzić, ile każda z nich zużywa pamięci RAM. Dzięki temu łatwiej będzie zlokalizować ewentualnego winowajcę spadku wydajności.

According to a new prototype on Gerrit, Chrome's hover cards *could soon show you how much memory a tab is using:https://t.co/ERwYdqZmwP



Something like this (mockup): pic.twitter.com/S5FywklioM