Błąd w najnowszej wersji Wiadomości Google. Oto, co trzeba wiedzieć

Szaleństwo emotek to tylko błąd

Jak uniknąć problemu?

Przez tego typu błąd łatwo jest przypadkowo zareagować na coś, nawet jeśli się nie miało takiego zamiaru. Dzieje się tak, w momencie, kiedy ostatnią przychodzącą wiadomością jest obraz. To bardzo szybko staje się irytujące, jeśli wyjdziesz i wejdziesz ponownie do czatu. Wyskakujące okienko nie kasuje rozmowy, ale dodaje dodatkowy krok do pisania wiadomości, ponieważ wymusza wyjście z panelu emoji, aby wysłać kolejną wiadomość. Użytkownicy, którzy skarżyli się na tego typu problemy, nie wspominali o tym, w której wersji aplikacji pracowali, ale Android Police udało się go odtworzyć tylko w najnowszej wersji beta v20250406. Dobrą wiadomością jest to, że nie występował w żadnej innej starszej wersji stabilnej.