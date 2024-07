Nie tylko e-paragony. Biedronka z nową funkcją w aplikacji

Biedronka wprowadziła kolejną nowość do swojej aplikacji mobilnej. Chce przekonać użytkownika, że wszystkie drogi prowadzą do Biedronki. Jeśli poczujemy się w jakimś momencie zagubieni, będźmy pewni, że nawigacja w aplikacji pokieruje nas do najbliższego sklepu.

Biedronka nie przestaje zaskakiwać. Firma dopiero co wprowadziła do swojej aplikacji e-paragony, które w przyszłości zastąpią całkowicie papierowe paragony (póki co otrzymujemy jeszcze niewielki paragon drukowany przy kasie, ale finalnie sklep od niego odejdzie). Kolejną nowością Biedronki jest nawigacja do sklepu. Dzięki tej funkcji klient znajdzie drogę do wybranego sklepu sieci na terenie całego kraju. Może także sprawdzić odległość i godziny otwarcia placówki.

Dzięki niej łatwo odnajdziesz drogę do każdego sklepu Biedronka. Wybierz sklep i daj się prowadzić!

- wita nas taki oto komunikat w aplikacji.

Moja Biedronka z mapami do najbliższego sklepu może być bardzo przydatna podczas wakacyjnych wyjazdów, kiedy nie znamy dobrze miasta, a chcemy zaopatrzyć się w potrzebne produkty. Klient powinien być zadowolony, ma teraz wszystko w jednym miejscu - e-paragony, oferty promocyjne oraz nawigację.

Na ten moment w aplikacji Moja Biedronka znajdziemy 3654 adresy sklepów na terenie Polski.

