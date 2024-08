T-Mobile zaprasza na esportowy spektakl, który zjednoczy Europę

T-esports Championship (TEC) to międzynarodowy turniej esportowy z pulą nagród w wysokości 100 tys. euro, który w tym roku rozszerza się na Polskę, Czechy i Węgry. Po sukcesach w Chorwacji, Macedonii Północnej i Czarnogórze, TEC 2024 może być jednym z najbardziej emocjonujących wydarzeń esportowych tego roku.

W tegorocznej edycji T-esports Championship, najlepsi gracze z sześciu krajów zmierzą się w czterech różnych grach:

Counter-Strike 2,

League of Legends,

Brawl Stars,

EA Sports FC 24.

Każda z nich oferuje unikalne wyzwania. Zawodnicy będą mieli szansę wyróżnić się na europejskiej scenie esportowej, walcząc nie tylko o prestiż, ale również o atrakcyjne nagrody pieniężne. Włączenie się T-Mobile Polska jako głównego sponsora ma podkreślić znaczenie tego wydarzenia w kalendarzu esportowym, a także dać nadzieję na przyszły rozwój tej dziedziny sportu.

Od rejestracji po wielki finał – harmonogram turnieju

Start turnieju zaplanowano na sierpień 2024 roku, a rejestracja do rywalizacji jest już otwarta. Gracze mają czas do 20 września tego roku, aby zgłosić swoje drużyny lub zarejestrować się do udziału solo. Turniej składa się z kilku kluczowych etapów. Pierwszym z nich są eliminacje, w których uczestnicy walczą o miejsce w głównych rozgrywkach. To tutaj zaczyna się prawdziwa rywalizacja, a każdy mecz może zadecydować o dalszym losie zawodników.

Kolejne fazy to zmagania w systemie szwajcarskim lub grupowym, zależnie od gry, które wyłonią najlepszych z najlepszych. Najlepsi przejdą do fazy Play-Off, gdzie rozgrywki odbywają się w systemie pucharowym. Cały turniej osiągnie swoją kulminację w Wielkim Finale, który odbędzie się na żywo w dniach 16-17 listopada 2024 roku w Budapeszcie. To tam wyłonieni zostaną mistrzowie TEC 2024, którzy zapiszą się na kartach historii esportu.

Esportowi giganci wspierają TEC 2024

Tegoroczny turniej wspierać będą czołowe postacie polskiej sceny esportowej. Wśród nich znajdą się takie osobistości, jak Torii, znany z Brawl Stars, Rybson, jeden z najpopularniejszych streamerów League of Legends w Polsce, Bejott, legenda polskiej sceny FIFA, oraz Troglodytta, uwielbiany komentator Counter-Strike’a. Do tej grupy dołączy także ekipa podcastu "Gadają o esporcie", która dostarczy fanom najświeższe informacje z frontu League of Legends.

Dzięki zaangażowaniu tych gwiazd, TEC 2024 ma zyskać na popularności wśród polskich fanów, niezależnie od tego, czy są oni graczami, czy po prostu kibicami. Rozszerzenie turnieju o trzy nowe kraje powinno zagwarantować, że tegoroczna edycja będzie niezapomnianym przeżyciem dla każdego miłośnika gier wideo.

Dołącz do TEC 2024!

Jeśli chcesz wziąć udział w tym turnieju, rejestracja jest już otwarta. Więcej informacji oraz możliwość zapisów znajdziesz pod tym adresem.

