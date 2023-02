Viaplay pokaże „Odwet oceanu”. To nowe dzieło twórców „Gry o tron”

Odwet oceanu to jeden z najbardziej wyczekiwanych europejskich seriali ostatnich lat. Produkcję będzie można obejrzeć w Polsce wyłącznie na platformie Viaplay.

"Odwet oceanu" to jedna z największych produkcji serialowych stworzonych w Europie w ostatnich latach. Dzieło twórców między innymi "Gry o tron" zaprezentuje dystopijną wizję świata, w którym fauna mórz i oceanów bierze brutalny odwet na ludzkości po wiekach jej bezwzględnego wykorzystywania. Scenariusz serialu oparty jest na wydanym również w Polsce bestsellerze Franka Schätzinga o tym samym tytule.

Zemsta natury

W nowym serialu postępująca katastrofa ekologiczna przybiera coraz bardziej niepokojące oblicze. Na całym świecie dochodzi do serii ataków zwierząt morskich na ludzi. Toną kutry rybackie zatapiane przez wieloryby, a tysiące skorupiaków przeganiają turystów z plaż. Jednocześnie tajemnicza bakteria sprawia, że woda przestaje być zdatna do spożycia. W tym samym czasie świat nawiedzają kataklizmy, zagrażające życiu milionów ludzi. Czy istnieje związek pomiędzy tymi niepokojącymi wydarzeniami? Sprawie przygląda się grupa naukowców, która w trakcie badań dochodzi do szokujących wniosków. Czy ludzkość czeka zagłada?

Doborowa obsada i znani twórcy

Wśród aktorów, których zobaczymy w produkcji, pojawiły się między innymi takie nazwiska, jak Cécile de France ("Stracone złudzenia", "Nowy Papież", "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun"), czy znany z hitowej produkcji "Dark" Oliver Masucci. Ponadto w serialu wystąpią Rosabell Laurenti Sellers ("Gra o tron", "Coco Chanel"), Alexander Karim ("Wróg numer jeden"), Leonie Benesch ("Babylon Berlin", "The Crown"), Sharon Duncan-Brewster ("Diuna", "Sex Education") i Takehiro Hija ("Giri/Haji"). W produkcji zobaczymy również Barbarę Sukową, która w latach 80-tych wystąpiła w filmie "Róża Luksemburg" u boku Daniela Olbrychskiego. Para ma syna, Viktora Longo-Olbrychskiego.

Zobacz: VOD.pl ma nowego właściciela. Dostęp bez opłat, ale z reklamami

Zobacz: SkyShowtime debiutuje dzisiaj w Polsce z rewelacyjną promocją na start

Jednym z producentów wykonawczych serialu "Odwet oceanu" jest Mark Huffam, który w 2015 roku zdobył nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy Film" za "Marsjanina". Mark Huffam stoi również za takimi hitami, jak "Gra o tron" czy "Dom Gucci". Jednym z reżyserów serialu jest Luke Watson ("Brytania", "Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza"), a za produkcję odpowiada między innymi Rafferty Thwaites ("Gra o tron"). Producentką wykonawczą z ramienia Viaplay Group jest Isabelle Hultén.

Scenariusz serialu oparty jest na bestsellerowej powieści "Odwet oceanu" Franka Schätzinga, który został dotychczas przetłumaczony na 27 języków. Konsultantami naukowymi serialu byli utytułowani biolodzy morscy, prof. dr. Antje Boetius z Instytutu Maxa Plancka na Uniwersytecie w Bremie oraz prof. Jon Copley z Uniwersytetu w Southampton.

Ekskluzywny pokaz w Berlinie

"Odwet oceanu" będzie miał swoją premierę 19 lutego 2023 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Berlinale w Berlinie. W Polsce produkcja będzie dostępna wyłącznie na Viaplay. Premiera odbędzie się w 2023 roku.

Zobacz: Viaplay aktualizuje ofertę. Będzie i taniej, i drożej

Zobacz: Sielskie życie na wsi? Nowy serial na Viaplay pokazuje coś innego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Schneider / Shutterstock.com, Viaplay

Źródło tekstu: Viaplay