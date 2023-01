Sielskie życie na wsi? Nowy serial na Viaplay pokazuje coś innego

Australijski serial Savage River rysuje upiorny krajobraz odizolowanej wiejskiej społeczności, w której przed laty doszło do szokującego morderstwa. Produkcja jest już dostępna na platformie Viaplay.

Kto zabił?

Miki Anderson (Katherine Langford: ’13 powodów’, ‘Na noże’) to młoda kobieta, która po wyjściu z więzienia stara się poukładać swoje życie na nowo. Jej powrót po odsiadce do Savage River nie jest usłany różami. Mieszkańcy widzą w niej tylko morderczynię, ustawicznie spotyka się z drwinami, oskarżeniami i wyrzutami. Mimo to stara się żyć dalej, w związku z czym podejmuje pracę w... lokalnej rzeźni, gdzie zatrudniani są głównie uchodźcy, którzy mimo licznych nadużyć ze strony pracodawcy nie szukają nowego miejsca pracy, w obawie przed rychłą deportacją.

Brak ciała = brak zbrodni?

Pewnego dnia współpracownik zamyka Miki w chłodni pełnej zwierzęcych tusz, ale dziewczyna uwalnia się i odnajduje martwe ciało ojca dziewczyny, za której morderstwo została skazana. Miki ucieka do domu swojej matki. Za jej namową stara się zachować milczenie i udawać, że o niczym nie wie, choć zdaje sobie sprawę, że może być pierwszą osobą, której dotkną oskarżenia. Gdy kolejnego dnia pojawia się w pracy okazuje się, że ktoś wyczyścił zarówno miejsce zbrodni, jak i taśmy monitoringu. W międzyczasie rodzina zgłasza zaginięcie i postanawia rozpocząć poszukiwania mężczyzny oraz jego samochodu. Gdy kolejne morderstwo wychodzi na jaw, Miki staje się idealnym kozłem ofiarnym. Musi udowodnić swoją niewinność, zdradzając długo skrywane tajemnice. To wszystko sprawia, że zaczyna podważać wiarygodność własnych wspomnień.

Savage River

Siedmioodcinkowy serial jest przepełniony tajemnicami, które sukcesywnie wychodzą na jaw. To również realistyczny portret małomiasteczkowej ludności, kierującej się prostymi zasadami. Brutalne morderstwo ojca zabitej przed laty dziewczyny, jej pamiętnik, plany krwi w bagażniku poszukiwanego samochodu stają się poszlakami na drodze do ujawnienia tajemnic skrywanych od lat. W Savage River próżno szukać bohaterów świecących przykładem. To ludzie z krwi i kości, którzy skrzętnie skrywają swoje tajemnice. Czy sekretny romans mógł doprowadzić do tragedii, a morderstwa mogą być ze sobą powiązane? Odpowiedzi znajdziesz na Viaplay.

Zobacz: Cały sezon nowego serialu „Lulu” w Polsat Box Go

Zobacz: SkyShowtime zagra ceną. Start nowego VoD już w lutym

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Viaplay

Źródło tekstu: Viapley