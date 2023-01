Cały sezon nowego serialu „Lulu” w Polsat Box Go

Do Polsat Box Go trafił nowy serial, który jest dostępny wyłącznie na tej platformie. Opowiada on o losach Lucyny Makowskiej, której spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami.

Przedsiębiorstwo Cyfrowy Polsat S.A. ogłosiło, że do usługi Polsat Box Go, w ramach pakietu Premium można już obejrzeć całkowitą nowość, jaką jest serial Lulu. Jak reklamuje producent, jest to historia, która w lekki sposób porusza trudne sprawy, dodając otuchy w codziennych zmaganiach.

Serial opowiada o dojrzałej kobiecie Lucynie Makowskiej (Anna Dereszowska), pieszczotliwie nazywanej przez bliskich Lulu, która rozkwita u boku przedsiębiorczego i przebojowego męża (Przemysław Sadowski). Razem wychowują nastoletnią córkę. Lulu na co dzień dba o domowe ognisko, a w wolnych chwilach zajmuje się swoją pasją – cukiernictwem. Jej wspaniałe życie w jednej chwili legnie w gruzach, gdy w 10. rocznicę ślubu odkrywa, że mąż (Przemysław Sadowski) ją zdradza.

To serial o dojrzałej kobiecie, której życie wywraca się do góry nogami i musi sama zawalczyć o siebie, o swoje życie, o swoje szczęście i również swoje pieniądze. Format jest mi bliski, ponieważ w polskiej kinematografii jest niewiele takich propozycji dla kobiet, które ich nie infantylizują, pokazując kobiety jako pełnowymiarowe postaci, a nie jedynie żony, kochanki czy matki głównych bohaterów

– mówi w wywiadzie udzielonym Bartoszowi Wróblewskiemu Kinga Dębska, odpowiedzialna za reżyserię i scenariusz produkcji.

W produkcji obok Anny Dereszowskiej („Komisarz Mama”, „Porady na zdrady”, „W rytmie serca”), Michała Czerneckiego („Mental”, „Rodzina na Maxa”, „Wojenne dziewczyny”) i Przemysława Sadowskiego („Na krawędzi”, „Pierwsza miłość”, „Echo serca”, „Niania w wielkim mieście”) wystąpili także: Andrzej Kłak, Marta Chodorowska, Violetta Arlak i Jacek Łuczak. Producentem „Lulu” jest Polot Media. Serial powstał na zlecenie Telewizji Polsat. Sezon składa się z 20 odcinków.

