Viaplay będzie dużo droższe. Zła wiadomość dla kibiców

Serwis Viaplay, który pozwala między innymi na oglądanie kilku europejskich lig piłkarskich, ogłosił, że w przyszłym roku podrożeje. Podwyżka będzie bardzo znacząca.

Viaplay to w tym momencie jeden z obowiązkowych serwisów streamingowych, przynajmniej dla fanów sportu. Chociaż można narzekać na jakość transmisji, to tylko tam polscy kibice obejrzą między innymi Premier League oraz Bundesligę, a także wszystkie gale KSW. Od przyszłego roku dojdą do tego też wyścigi Formuły 1.

Viaplay będzie dużo droższe

Viaplay ogłosiło, że od marca 2023 roku cena miesięcznego abonamentu wzrośnie z dotychczasowych 34 zł aż do 55 zł. To podwyżka o 21 zł, czyli o ponad 60 procent! Tak znacząca podwyżka wynika prawdopodobnie z rosnących kosztów, ale też poczynionych inwestycji. Viaplay zatrudniło między innymi nowych komentatorów, w tym Przemysława Pełkę i Michała Gutkę, a także zbudowało drugie studio.

Jest jednak sposób, aby chociaż w minimalnym stopniu uniknąć podwyżki. Wystarczy do końca grudnia wykupić pakiet toczny w cenie 399 zł za 12 miesięcy. W takim wypadku miesięczna kwota to 33,25 zł, przy czym za ofertę trzeba zapłacić z góry.

Źródło zdjęć: T. Schneider / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Viaplay