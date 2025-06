Star Trek: Strange New Worlds wraca z 3. sezonem

Telewizja i VoD

Fani Star Treka mogą już odliczać dni do wielkiego powrotu. Trzeci sezon serialu „Star Trek: Strange New Worlds” („Star Trek: Nieznane nowe światy”) zadebiutuje już 4 sierpnia wyłącznie na SkyShowtime. To jednak nie koniec dobrych wieści – ekipa właśnie rozpoczęła zdjęcia do czwartego sezonu, więc przygód załogi U.S.S. Enterprise nie zabraknie.