Netflix wział się za stare, ale kultowe seriale. Kolejny wielki powrót

Netflix słynie z najbogatszej oferty spośród seriali na rynku platform streamingowych. Teraz wziął się za stare, ale kultowe produkcje. Po premierze "Zagubionych" i "Mad Mena" przyszła kolej na kolejny hit sprzed lat.

Netflix poza własnymi produkcjami, prężnie inwestuje w zasoby konkurencji. Dzięki temu przyciąga widzów coraz to bogatszą ofertą. Kolejną hitową serią, która pojawi się niebawem na platformie będzie Skazany na śmierć. Serial pojawi się na Netflixie już 3 września. Wszyscy, którzy jakimś cudem jeszcze nie widzieli produkcji, albo będą chcieli ją sobie przypomnieć, czeka nie lada niespodzianka. Dostaną oni wszystkie 5 sezonów, czyli aż 90 odcinków, do obejrzenia naraz. Ten wielokrotnie nagradzany tytuł na platformie Netflix to efekt współpracy platformy z Disney'em.

Skazany na śmierć

To historia Michaela Scofielda, który dał się zamknąć w więzieniu, aby pomóc swojemu bratu Lincolnowi, osadzonemu w celi śmierci za przestępstwo, którego nie popełnił. Produkcja miała swoją premierę w 2005 roku i spotkała się z takim entuzjastycznym przyjęciem przez widzów, że doczekała się aż 5 sezonów. Jeśli chodzi o Polskę, to oglądalność Skazanego na śmierć była naprawdę imponująca. Sam szósty odcinek pierwszego sezonu zgromadził przed ekranami telewizorów około 9 milionów widzów. Czy produkcja ma szansę powtórzyć swój sukces, czy będzie to jedynie odgrzewany kotlet?

