Najgłośniejszy serial ostatnich lat wjeżdża na Netflixa. Z przytupem!

To jeden z tych seriali, o których się nie zapomina i chętnie do nich wraca. Już 15 sierpnia na platformę Netflix trafi sześć sezonów tego hitu. Czy ponowne oglądanie tego kultowego serialu sprzed 20 lat będzie w stanie nas wciągnąć?

Zagubieni to jedna z najgłośniejszych produkcji ostatnich lat. Być może ktoś jeszcze pamięta słynną wpadkę TVN24, kiedy kadrem z tego serialu zilustrowała prawdziwą katastrofę lotniczą. Ale nie tylko przez ten incydent stało się o nim głośno. Jego głównym atutem jest wszak wciągająca fabuła i znakomita obsada. Serial jest produkcją Disney'a, ale dzięki umowie z Netflixem, zasili on jeszcze w te wakacje bibliotekę najpopularniejszej platformy streamingowej. Zagubieni trafią na Netflixa już 15 sierpnia. Jest to jedna z lepszych wakacyjnych wiadomości dla kinomaniaków.

Kto nie oglądał, ten już nie ma wymówki

Jeśli jakimś cudem, należysz do osób, które serialu Zagubieni nie widzieli, masz doskonałą okazję nadrobić te filmowe zaległości. Nawet trochę zazdrościmy, bo będzie można obejrzeć jednym ciągiem aż 6 sezonów.

To historia 48 rozbitków, ocalałych z katastrofy samolotu. Pozornie ich ze sobą nie łączy nic, poza faktem, że byli pasażerami tego samego lotu i zostali teraz zmuszeni do walki o przetrwanie. W każdym z odcinków, oprócz bieżących losów rozbitków, przedstawiane są retrospekcje z życia każdego z bohaterów.

Serial jest nadal emitowany na platformach Hulu i Disney+ w USA. Disney Entertainment udzielił Netflixowi licencji na 14 swoich najpopularniejszych seriali. Będą one pojawiały się w globalnej blibliotece Netflixa w różnych terminach, do lutego 2025 roku. 15 sierpnia na Netflixie odbędzie się premiera sześciu sezonów serialu Zagubieni.

Zobacz: Jedni kochają, drudzy nienawidzą. Zwiastun nowej części sporo zdradza

Zobacz: Najlepszy serial jaki możesz obejrzeć. Przecieki z drugiego sezonu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix