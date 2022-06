Marvel zapowiedział nowy serial z jednym z ulubionych bohaterów

Jeden z ulubionych bohaterów Marvela otrzyma własny, animowany serial. Poznaliśmy już datę premier I Am Groot na platformie Disney+.

Wśród bohaterów Marvela, którzy do tej pory pojawili się w filmach, na pewno są mniej i bardziej lubiani. Jestem przekonany, że do tej drugiej grupy zalicza się Groot. Tym bardziej ucieszyła się informacja, że "mój kolega drzewo", jak określił go Thor, otrzyma własny serial animowany na Disney+.

I Am Groot — serial animowany na Disney+

Serial animowany I Am Groot zadebiutuje na Disney+ 10 sierpnia 2022 roku. Wiemy, że będzie to seria krótkich odcinków, w których mamy poznawać przygody Baby Groota, czyli małej wersji bohatera. Nie wiemy, czy w serialu pojawią się inni członkowie Strażników Galaktyki, ale jest na to spora szansa, w końcu wokół nich kręci się życie Roślinnego Giganta (tak nazywa się jego rasa).

Z tej okazji Marvel zaprezentował na Twitterze plakat serialu. Widzimy na nim malutkiego Groota, opierającego się o Walkmana Petera Quilla. Obok niego jest odświeżacz powietrza, który ma pełnić rolę drzewa. Za nim widzimy dwa tajemnicze stworki.

W temacie kosmicznych bohaterów, oprócz I Am Groot, Marvel planuje jeszcze trzecią część Strażników Galaktyki, która ma być zarazem ostatnią, a także odcinek specjalny Guardians of the Galaxy Holiday Special.

