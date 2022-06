Wiemy kto zagra nowego Pana Kleksa. Zabraknie Adasia Niezgódki

Twórcy nowej Akademii Pana Kleksa zdradzili, kto wcieli się w rolę Ambrożego Kleksa. Wiemy też, że w filmie zobaczymy Piotra Fronczewskiego.

Akademia Pana Kleksa to jeden z najbardziej kultowych, polskich filmów dla dzieci. Doskonale pamiętam, jak sam uwielbiałem oglądać przygody Adasia Niezgódki i Piotra Fronczewskiego w roli Ambrożego Kleksa. W przyszłym roku będzie ku temu nowa okazja.

Powstaje nowa Akademia Pana Kleksa

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, według których w tytułową rolę Pana Kleksa wcieli się Tomasz Kot. To jeden z najbardziej uznanych polskich aktorów, więc raczej nie ma powodów do obaw. Poza tym jak mało kto pasuje do tej roli, również pod względem fizycznym.

Maciej Kawulski, który będzie reżyserem filmu, przewidział także rolę dla oryginalnego Ambrożego Kleksa, czyli Piotra Fronczewskiego. Nie wiemy, kim będzie w nowym filmie, ale w spekulacjach pojawiają się propozycje narratora lub Doktora Paj-Chi-Wo.

Co ciekawe, w filmie nie zobaczymy Adasia Niezgódki. Zostanie on zastąpiony dziewczynką — Adą Niezgódką. Prace nad filmem trwają od 3 lat, ale do kin trafi dopiero w 2023 roku. Powstanie przy współpracy z miastem Katowice. Za produkcję odpowiadają Open Mind Productions oraz Bajka Pana Kleksa.

Źródło zdjęć: Akademia Pana Kleksa