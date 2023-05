Polsat Box udostępnia pięć darmowych kanałów

Dzień Dziecka to okazja dla operatorów i nadawców, by rozdawać bonusy dla najmłodszych. Polsat Box wystartował z nową akcją, proponując na zbliżające się święto pięć darmowych kanałów.

Jutro jest Dzień Dziecka, ale w Polsat Box najmłodsi będą świętować znacznie dłużej. Polsat Box ogłosił, że przez cały czerwiec dzieci będą mogły cieszyć się darmowym dostępem z następujących kanałów:

Disney Channel (pozycja na dekoderze: 86),

(pozycja na dekoderze: 86), Disney XD (pozycja na dekoderze: 90),

(pozycja na dekoderze: 90), Disney Junior (pozycja na dekoderze: 88),

(pozycja na dekoderze: 88), Nick jr. (pozycja na dekoderze: 93),

(pozycja na dekoderze: 93), Da Vinci (pozycja na dekoderze: 170).

Z darmowych kanałów dziecięcych można korzystać w technologii satelitarnej, kablowej IPTV oraz mobilnie w aplikacji Polsat Box Go. Kanały będą dostępne bez dodatkowych opłat aż do 30 czerwca 2023 roku. Jak jednak zastrzega Polsat Box, liczba dostępnych kanałów jest uzależniona od posiadanego pakietu.

🧒😍 Dzień Dziecka i nawet pięć kanałów dla najmłodszych! Korzystaj bez dodatkowych opłat do końca czerwca. A do pobrania książeczki z zadaniami, które rozwijają kreatywność i wyobraźnię! 📖 https://t.co/APfAxzVgZ8 pic.twitter.com/pcDZK1592E — Polsat Box (@Polsat_Box) May 30, 2023

Polsat Box proponuje także do pobrania książeczki z zadaniami, które rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Można je znaleźć na stronie nadawcy.

Darmowe kanały w Polsat Box – co oferują?

Disney Channel jest kanałem familijnym, adresowanym do dzieci i ich rodzin. Można w nim obejrzeć seriale i filmy,. Propozycje kanału koncentrują się wokół wartości, które pomagają dzieciom zmierzyć się z wyzwaniami okresu dorastania i zachęcają do uwierzenia w siebie, podążania za swoimi marzeniami i spędzania czasu z rodziną.

Disney XD jest kanałem skierowanym głównie do chłopców w wieku 6-14 lat, poszukujących nowych doświadczeń, dążących do samorealizacji, lubiących wyzwania, zainteresowanych sportem, przygodami, humorem. Disney XD prezentuje mieszankę programów typu live-action oraz seriali animowanych.

Disney Junior to kanał, w którym świat magii łączy się z edukacją i rozwojem. Disney Junior zachęca dzieci do śmiechu, śpiewu, tańca, a przede wszystkim do zabawy. Pojawiają się tu znane i lubiane przez dzieci seriale. Grupa docelowa: dzieci w wieku 4-11 lat.

Nick Jr. to kanał, skierowany do najmłodszych widzów w wieku od 2 do 6 lat oraz ich rodziców. Na antenie stacji można obejrzeć interaktywne, pobudzające wyobraźnię bajki, łączące zabawę z edukacją. Kreskówki emitowane na kanale nie tylko bawią, ale również w nowoczesny sposób uczą, m.in. podstaw języka angielskiego czy wzorów matematycznych.

Da Vinci to kanał edukacyjno-rozrywkowy skierowany do dzieci w wieku szkolnym. Oferta programowa uczy, bawi i rozwija zainteresowania. Porusza tematy z wielu dziedzin: od eksperymentów chemicznych, przez biologię, historię, wynalazki aż po gotowanie. Grupa docelowa: dzieci w wieku 7-12 oraz ich rodzice.

Więcej informacji: https://sklep.polsatbox.pl/dziendziecka.

Zobacz: Vectra wprowadza do oferty FilmBox+. Od 8 złotych miesięcznie

Zobacz: Orange odkodowuje Eurosport 4K. Dla relacji z Roland-Garros 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., Polsat Box