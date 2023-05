Vectra wprowadza do oferty FilmBox+. Od 8 złotych miesięcznie

Vectra rozszerza ofertę aplikacji i serwisów SVOD o produkt z portfolio Grupy Kino Polska. Dzięki serwisowi FilmBox+ można oglądać seriale, filmy i kanały na żywo, z dowolnego miejsca i na wielu urządzeniach.

Vectra poinformowała, że jako pierwszy operator w Polsce wprowadza do swojej usługi serwis streamingowy FilmBox+. Platforma zawiera seriale, filmy, programy tematyczne oraz kanały telewizyjne Grupy Kino Polska i SPI International dostępne w streamingu na żywo, m.in.: pakiet FilmBox, Kino Polska, Stopklatka, Zoom TV.

FilmBox+ na dekoderach TV Smart 4K BOX i TV Smart 4K BOX PVR

Abonenci Grupy Vectra będą mogli korzystać z serwisu FilmBox+ na dekoderach TV Smart 4K BOX i TV Smart 4K BOX PVR, komputerach lub innym dowolnym urządzeniu umożliwiającym pobranie aplikacji FlimBox+. Oznacza to dostęp do ulubionych treści w sieci Vectra oraz wszędzie tam, gdzie zapewniony jest dostęp do szybkiego internetu.

Vectra konsekwentnie stawia na dostarczanie klientom możliwości szerokiego wyboru najciekawszych treści. FilmBox+ w Vectrze to kolejny krok na tej drodze – oferowania rozrywki na najwyższym poziomie, niezależnie od tego, gdzie aktualnie znajduje się nasz klient

– powiedział Krzysztof Sokolik, Dyrektor Marketingu Vectra S.A.

Pakiet FilmBox+ będzie dostępny zarówno w ramach pakietu Internetu i Telewizji, jak i również jako usługa dodatkowa w cenie 14,99 zł miesięcznie przy umowie bez zobowiązań lub 12,99 zł miesięcznie, w wypadku posiadania umowy terminowej. Zarówno obecni jak i nowi klienci, przy przedłużaniu umowy bądź zawieraniu nowego kontraktu, będą mogli dokupić usługę FilmBox+ już za 8 zł miesięcznie.

