Polsat Box GO z nowymi serialami. Aż 5 polskich produkcji

Najbliższe miesiące w Polsat Box Go to premiery najnowszych polskich seriali premium – od komedii po thrillery psychologiczne.

Polsat przyszykował prawdziwą gratkę dla swoich klientów. Już wkrótce na platformie Polsat Box GO dostępne będą nowe polskie produkcje ze znanymi aktorami. Nowości będą dodawane do pakietu Polsat Box Go Premium i będzie można je oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie, na wielu urządzeniach. Wszystkie tytuły zostały wyprodukowane na zlecenie Telewizji Polsat.

„Rafi”

Prowadzący beztroskie i bezproblemowe życie Rafi (Paweł Domagała) diametralnie się zmienia, gdy zostaje potrącony przez samochód. Dostaje szansę na nowe życie, gdy dwóch tajemniczych dżentelmenów – Dariusz (Olaf Lubaszenko) i Artur (Piotr Rogucki) – zakłada się o jego duszę. Wysłanniczka Dariusza Krystyna (Danuta Stenka) składa Rafiemu ofertę – może wrócić do żywych i nadać znaczenie swojemu dotąd mało wartościowemu istnieniu, jeśli będzie spełniać wyznaczone przez nią zadania.

„Rafi” to serial obyczajowy w reżyserii Bartka Prokopowicza. W obsadzie: Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska, Olaf Lubaszenko, Danuta Stenka, Piotr Rogucki.

„Krew”

Laura (Vanessa Aleksander) wraca po latach do rodzinnego miasta w związku ze śmiercią swojej matki Marii (Małgorzata Foremniak). Ta nieplanowana wizyta budzi demony z przeszłości i rzuca nowe światło na rodzinne tajemnice, a samej Laurze każe szukać prawdziwego sprawcy śmierci ukochanej mamy. Intrygujące relacje, powracająca przeszłość i próba odpowiedzi na pytanie, ile jesteśmy w stanie zrobić dla osoby, która jest najważniejsza w naszym życiu, to wiodące motywy tej produkcji.

Serial to pełen rodzinnych tajemnic thriller psychologiczny z trzymającą w napięciu fabułą w reżyserii Marcina Ziębińskiego. W obsadzie: Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Piotr Trojan, Vanessa Aleksander, Katarzyna Z. Michalska, Piotr Głowacki i Kamila Baar.

„Grzechy sąsiadów”

Młode małżeństwo – Ewa i Piotr (Marianna Zydek, Michał Żurawski) – próbuje poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach – Judycie i Szczepanie (Marta Żmuda-Trzebiatowska, Sebastian Fabijański). Choć wydawać się może, że sąsiedzi pochodzą z zupełnie innych światów, ich więzi zaczynają się zacieśniać.

Serial w reżyserii Borysa Lankosza, znanego z takich produkcji jak „Ciemno, prawie noc” czy „Rewers”, jest adaptacją bestselerowego thrillera holenderskiej autorki kryminałów Saskii Noort. W obsadzie: Marta Żmuda-Trzebiatowska, Marianna Zydek, Jowita Budnik, Michał Żurawski, Sebastian Fabijański oraz Mirosław Baka.

„Rodzina na Maxa” (sezon 2)

Kontynuacja historii Karoliny i Maxa, których pomimo przeciwności i różnicy wieku połączyło szczere i szalone uczucie. W końcu doczekali się akceptacji otoczenia, a dzieci Karoliny pogodziły się z tym, że model ich rodziny nieco się zmienił i Max będzie ich ojczymem. Nic nie wskazuje na to, że nad głównymi bohaterami i ich przyjaciółmi zawisną czarne chmury.

„Rodzina na Maxa 2” to serial komediowo-obyczajowy w reżyserii Marty Karwowskiej i Marii Sadowskiej. W obsadzie: Anna Smołowik, Nikodem Rozbicki, Filip Orliński, Sonia Bohosiewicz, Ewa Kasprzyk, Grzegorz Małecki, Zofia Zborowska, Helena Sujecka, Zofia Świątkiewicz.

„Swaci” (sezon 2)

„Swaci” w drugim sezonie będą kontynuacją przygód pochodzących z różnych środowisk dziadków walczących o atencję jedynej wnuczki. Zderzenie dwóch różnych światów – miejskiego i wiejskiego – jest bardzo trudne do pogodzenia. To historia pełna zabawnych sytuacji, z którymi zarówno Kwiatkowscy, jak i Gąsiorowie radzą sobie na różne sposoby. A w środku zamieszania jest ich 6-letnia wnuczka, rezolutna Maja.

„Swaci” to produkcja w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. W obsadzie: Monika Krzywkowska, Mariusz Kiljan, Paweł Koślik, Beata Schimscheiner, Amelia Żuchowska, Elżbieta Romanowska, Dominika Gwit, Dariusz Toczek i Andrzej Niemirski.

