W Polsat Box Go obejrzysz ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA

Już dzisiaj rozpoczynają się rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów UEFA. Wydarzenia te można śledzić online w serwisie Polsat Box Go.

W dniach 16 i 17 kwietnia 2024 roku rozegrane zostaną rewanżowe mecze ćwierćfinałów piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA. Wyniki pierwszych spotkań dają szanse na awans do kolejnej rundy wszystkim występującym zespołom, których w sumie jest osiem.

Dzisiaj, 16 kwietnia, na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie, tamtejsza Duma Katalonii podejmie dziewięciokrotnego mistrza Francji, Paris Saint-Germain. Dla paryżan, którzy pewnie zmierzają po kolejne mistrzostwo swojego kraju, puchar Ligi Mistrzów UEFA to wielkie marzenie, ponieważ do tej pory nie udało im się tryumfować w tych rozgrywkach. W pierwszym meczu, dość niespodziewane, zwycięstwo 3:2 odniosła FC Barcelona, a Robert Lewandowski był zdaniem wielu ekspertów najlepszym zawodnikiem na boisku.

Borussia Dortmund – Atlético Madryt to drugie spotkanie, które odbędzie się 16 kwietnia. W pierwszym meczu Atlético Madryt pokonało przeciwników wynikiem 2:1, a drużyna z Niemiec miała w końcówce spotkania kilka okazji na doprowadzenie do remisu.

W środę, 17 kwietnia, odbędą się dwa kolejne ćwierćfinałowe spotkania. Bayern Monachium podejmie na własnym stadionie Arsenal, w barwach którego dość regularnie w ostatnich tygodniach występuje nasz reprezentacyjny obrońca Jakub Kiwior. Pierwszy mecz, zakończony remisem 2:2, nie był dla Kiwiora zbyt udany i już w przerwie opuścił boisko. Być może dostanie szansę na rehabilitację w spotkaniu rewanżowym.

W drugim środowym meczu zobaczymy obrońcę trofeum Manchester City, który zmierzy się z Realem Madryt. Przed tygodniem, po emocjonujacym meczu z fantastycznymi golami, padł remis 3:3 i bliżej awansu wydają się być teraz gospodarze. Wspotkaniu tak wielkich drużyn wszystko jest jednak możliwe, a każdy wynik prawdopodobny.

Nadchodzące mecze transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium dostępne będą na żywo online w pakiecie Polsat Box Go Sport w serwisie Polsat Box Go od godziny 20:50. Mecze komentować będą:

FC Barcelona – Paris Saint-Germain: Cezary Kowalski i Andrzej Niedzielan,

Borussia Dortmund – Atlético Madryt: Marcin Lepa i Maciej Stolarczyk,

Manchester City – Real Madryt: Szymon Rojek i Przemysław Łagożny,

Bayern Monachium – Arsenal F.C.: Andrzej Janisz i Łukasz „Juras” Jurkowski.

Spotkaniom Ligi Mistrzów UEFA, transmitowanym w Polsat Box Go, towarzyszy interaktywny tryb statystyk. Zapewnia on dodatkowe informacje o rozgrywkach – meczu, składach i poszczególnych zawodnikach – oraz rozszerzone statystyki, na przykład o posiadaniu piłki, strzałach czy faulach.

Kolejna runda Ligi Mistrzów UEFA, czyli mecze półfinałowe, rozegrane zostaną 30 kwietnia oraz 1, 7 i 8 maja 2024 roku, a finał na stadionie Wembley w Londynie odbędzie się już 1 czerwca 2024 roku.

22 kanały sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium, pokazujących między innymi Ligę Mistrzów UEFA, są to:

pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, ORLEN Basket Liga, gale UFC i FEN oraz wiele innych),

stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga EA Sports, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League),

CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa),

Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe),

Motowizja (sporty motorowe, w tym rajdy WRC, ERC i World RX)

i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

