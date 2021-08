Pokemon TV - za darmo obejrzysz odcinki Pokemonów

Nintendo bez żadnej zapowiedzi udostępniło w eShopie aplikację Pokemon TV, dzięki której można za darmo oglądać odcinki serialowych Pokemonów.

Niespodziewanie i bez żadnej zapowiedzi Nintendo udostępniło za darmo aplikację Pokemon TV. Tą, bezpośrednio z eShopu, mogą pobrać wszyscy posiadacze konsoli Nintendo Switch. Do tej pory usługa była dostępna głównie na urządzeniach mobilnych i systemach Smart TV na telewizorach.

Pokemon TV za darmo w Nintendo eShop

Pokemon TV to, jak sama nazwa wskazuje, platforma z materiałami wideo na temat Pokemonów. W usłudze można znaleźć zarówno relacje z turniejów, poradniki dla graczy, jak i odcinki anime z serii Pokemon. Wygląda na to, że na razie Nintendo nie udostępniło wszystkich sezonów, ale skoro są one dostępne za darmo, to nie ma co narzekać. Jedyną wadą z perspektywy polskich użytkowników jest brak dubbingu lub nawet napisów w naszym ojczystym języku. Odcinki można oglądać po angielsku lub japońsku z angielskimi napisami.

Nintendo w ostatnim czasie mocno rozwija markę Pokemon, która jest jedną z najmocniejszych pozycji w ich portfolio. Po premierze Sword & Shield oraz późniejszego dodatku Japończycy wydali darmową MOBĘ Pokemon Unite, a do tego szykują też remastery w postaci Pokemon Brilliant Diamond oraz Shining Pearl oraz Pokemon Legends: Arceus, czyli RPG z otwartym światem.

Źródło zdjęć: Nintendo

Źródło tekstu: The Verge